‘128 milyar dolar’ protokolüne son verilecekmiş

Reuters’a bilgi veren bir kaynak, Hazine ve Merkez Bankası arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolün kullanımına son verileceğini söyledi.

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Döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017’de MB ve Hazine Müsteşarlığı protokol imzalamıştı. Ama bu protokol, kamuoyuna açıklanmamıştı.

O dönem CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde MB rezervlerinden 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Ekonomi yönetimi rezervin kullanıldığını kabul ederken, söz konusu dolarların kime hangi kurdan satıldığına dair kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama uzun süre getirememişti.

Kavcıoğlu açıklamıştı

O dönem MB’deki görevine yeni başlayan Şahap Kavcıoğlu, Nisan 2021’de topa girerek protokolün varlığını duyurmuş, protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunulduğu ifade etmişti. MB başkanı, “Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir” demişti.

‘128 milyar dolar protokolü’ diye anılan anlaşma, kamu bankaları döviz sattıkça gündem olmaya devam ediyor.

Bloomberg, ekonominin dümenindeki Mehmet Şimşek’in Hazine ve Merkez Bankası arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolün uygulanmasını istemediğini yazmıştı.

Reuters’a bilgi veren bir kaynak, protokolün kullanımına son verileceğini söyledi. Kaynak, MB rezervlerinin kur seviyesi belirlemek için kullanılmayacağını da belirtti.