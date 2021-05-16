Bandırma Vapuru, 19 Mayıs’tan itibaren sanal ortamda gezilebilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Sabancı Vakfı’nın işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Bandırma Vapuru Sanal Müzesi’, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 102’nci yılında internet sitesinde ziyarete açılacak.

Fotoğraf: AA

AA’nın büyükşehir belediyesinin açıklamasından aktardığına göre Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun birebir replikasının 2001 yılında yapıldığı ve 2003’te müze olarak hizmete girdiği hatırlatıldı. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Bandırma Vapuru’nun bundan böyle sanal olarak da gezilebileceği vurgulandı.

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Bandırma Vapuru Müzesi, ‘www.samsun.bel.tr’ adresi ve ‘www.sabancivakfi.org’ adreslerinden 19 Mayıs Çarşamba günü saat 10:00’dan itibaren gezilebilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde, Atatürk’ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması’nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor.”

Ayrıca Atatürk’e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabanca, Dolmabahçe Sarayı’nda ve Savarona Yatı’nda giydiği kıyafetlerin replikalarının, vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayının Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği belirtildi.