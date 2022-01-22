Balıkesir’de deprem: İstanbul’da da hissedildi

Balıkesir’de meydana gelen deprem, İstanbul, Bursa ve Çanakkale’de hissedildi.
AFAD’ın verdiği bilgiye göre Dursunbey ilçesinde saat 22:31’de meydana gelen depremin büyüklüğü, 4,7 olarak kayda geçti. Derinliği ise 11,5 kilometreydi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilik, AFAD ve 112 ekiplerine iletilen olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, “Olumsuz bir durum yok” dedi.
AFAD’ın açıklamasında “Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” dendi.