Bakırköy’de bir kadının görüntüsünü çekmekle suçlanan yabancı sınırdışı edilecek

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki bir AVM’de çalışan kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre polis, 9 Mayıs akşamı AVM’de bir stantta çalışan E.Y.’ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürülen Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.