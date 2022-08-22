Bakanlık, Ürdünlü şirkete ‘Döviz gelecek’ diye denizi doldurma izni verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Ülkeye döviz girecek’ diyerek Ürdünlü iş adamı Tarık Hijazi’nin ortağı olduğu Kuzey Star Shipyard Denizcilik Şirketi’nin İstanbul’daki Tuzla Tersanesi’nde 5 bin 170 metrekarelik alanı doldurmasına izin verdi.

Fotoğraf: Kuzey Star

Bakanlık, İstanbul’daki Tuzla Limanı için imar değişikliği yaptı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; İmar planı raporlarında, plan değişikliğinin denizi doldurmak için Kuzey Star Shipyard Denizcilik Şirketi Tuzla Tersanesi’nde beş dönümlük alanı kumla doldurmak için başvurduğu belirtildi. Döviz girdisine dikkat çekilen raporda şu bilgiler verildi: “Bu dolgu alanının; firma üretim faaliyetleri ve tesiste proje sayısına bağlı artış olması, dolayısı ile ülkeye döviz girdisi artışı ve ilave istihdam sağlanması amacıyla yeni inşa gemi projelerinin yapılması, tamamlanması ve bakım onarım gemi tamirleri esnasında verilecek hizmetler sürecinde ilave jig sahası ve atık geçici depolama alanı olarak kullanılması düşünülmektedir.”

Bu imar planı değişikliğiyle de 5 bin 170 metrekarelik alanın doldurulmasına olanak sağlandı.

Ayrıca, alanın mülkiyetinin Hazine’ye ait olduğu, Ürdün ortaklı şirketin ise kiracı olduğu da açıklanarak şunlar dendi: “İmar planı değişikliğinin yapıldığı parsel üzerinde bulunan Kuzey Star Shipyard Denizcilik Tersanesi’nin de içinde bulunduğu planlama alanının tümü, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazdır. Tersane alanı İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından işletmelere uzun dönemli olarak kiralanmıştır.”