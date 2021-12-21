Bakan Nebati: En kötü senaryoda bile bireyler karlı çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Hazinemiz ve merkez bankamızla günler süren çalışmalar yaptık, alternatif senaryoları önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile bireyler karlı çıkıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz kurlarında rekor yükselişin ardından dün kabineyi toplamış; döviz mevduatının çözülmesi için aldıkları tedbirleri açıklamıştı. Yeni sistemde döviz kurlarındaki fark, belli periyotlarda kalınması şartıyla mevduat sahiplerine ödenecek.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Nebati, özetle şunları söyledi:

* Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu destek sağlayacak.

* Bakanlığımız da vadeli faiz tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkı karşılayacak.

* Hem yeni bir model (Türkiye Ekonomi Modeli) öne sürüyoruz hem de öne sürülen modelle dün cumhurbaşkanımız adeta bir manifesto yayınladı. O andan itibaren de Türkiye’de birçok şey değişti.

* Şimdi modelimiz, yüksek büyüme ve düşük cari açık. Modelimizin temeli bu.

* Kambiyo kısıtlaması veya serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf spekülasyon değil, manipülasyon değil, ihanettir. Hepsiyle ilgili işlem başlatıldı. Bu tür ihanetlere asla izin vermeyeceğiz.

* Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir.

* Sevgili TÜSİAD sakın ha muhalefet partisinin gazına gelmeyin. Çünkü onlar zannettiler ki bu iş böyle bitiyor. Bak ben size söyleyeyim, siz bize tavır takınırsanız bu millet size tavır takınır.

‘Sosyal medya üzerinden yanlış propaganda yapanların canını okuyacağız’

* Son bir aydır muhalefetin, sosyal medyanın destekleri ve birtakım STK’ların ortaya koyduğu davranışla istikrarı zedeleyecek açıklamalarla bu noktaya gelindi.

* Türkiye’de maalesef sosyal medyanın çok ciddi etkisinde kalıyoruz. Bunlarla ilgili adımlar atılması lazım. Gördüğünüz şeyleri öylesine yaydılar ki, öyle bir algı oluşturuldu ki, algı gerçeklerin yerine geçti.

* Gerçekler her zaman öne çıkar. İş insanına soruyorum, ‘işler iyi değil’ diyor. İşinin çok iyi olduğunu bildiğim halde. ‘Yok kendimi söylemiyorum ama işler iyi değil’ diyor. Bu sosyal medyanın etkisidir.

* Sosyal medya üzerinden bu tür yalan, yanlış propaganda yapanların canına okuyacağız.