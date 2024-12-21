Bakan Kurum: İstanbul'da evi kentsel dönüşüme girene aylık kira yardımımız 8 bin lira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının 2025’ten itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılacağını duyurdu.

Murat Kurum (ortada). Fotoğraf: AA

Kurum, Güngören Gösteri Merkezi’nde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören ilçesindeki 768 konutun kura çekimi, Üsküdar ilçesindeki 456 konutun yıkımıyla Bağcılar ilçesindeki 365 konutun temel atma törenine katıldı.

Kentsel dönüşümde kira yardımı artışına ilişkin bilgi veren Kurum şunları söyledi:

“(İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.

Kira desteklerimizi, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizdeyse 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz.”

Kurum, kararın İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.