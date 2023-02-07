Bakan Kurum, depreme müdahale eden iş makineleriyle ilgili bilgi veremedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme müdahale eden iş makinesi sayısıyla ilgili bilgi veremedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Gaziantep’te gazetecilere depremle ilgili bilgi veren Kurum, depremde doğrudan 13,5 milyon kişinin etkilendiğini söyledi. Kurum, Gaziantep özelinde şunları söyledi: ”Otoyolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımımız D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Bu yoldan hem bölgeye acil yardımın ulaştırılması, hem de Islahiye ve Nurdağı’ndaki vatandaşlarımızın tahliye sürecini gerçekleştirmiş olduk. Dünden itibaren tedbirli şekilde takip ediyoruz. Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımız D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması, zorunluluk halindeyse yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz.”

Ancak Kurum, depreme müdahale de hayati önem taşıyan ve bakanlığıyla ilgili olan iş makinelerine dair bilgi veremedi. Türkiye genelinde depreme müdahale de kullanılan iş makinelerinin sayısı belirsiz.