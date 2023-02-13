Bakan Kurum: Ay sonuna kadar inşaat çalışmalarını başlatacağız

Deprem bölgelerine ilişkin konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ay sonuna kadar inşaat çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Kurum, 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi. Ağır hasarlı binaların yıkılacağını belirten Kurum, “Vatandaşımız AFAD’ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı” diye uyardı.

Hasar tespitlerini bir hafta içinde bitirmeyi planladıklarını kaydeden bakan, “Ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız” dedi.