Bakan Koca’ya göre deprem bölgesinde salgın hastalık riski ‘şu anda’ yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde salgın hastalık riskinin ‘şu anda olmadığını’ söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 39 bin 672’ye çıktı.

Depremin ilk gününden beri bölgeyi inceleyen halk sağlığı uzmanları, tuvalet, temiz su, hijyen sorunlarının salgın hastalığa yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Deprem bölgesini inceleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ‘mevcut yaşam koşullarının, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskini çok artırdığı‘nı duyurmuştu. Bu hastalıkların önlenebilmesi için hızla gereken önlemlerin alınması istenmişti.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Koca, şunları dedi: “Salgın hastalık riski yok. Şu anda yok. Ama bu dönemde bir salgın hastalık riski olmaması için önlemler alıyoruz. Şu anda bildirilen kolera, tifo gibi bir vakaya rastlanmadı. Salgın ve enfeksiyonun vatandaşlarımızın güvenli suya, hijyenik tuvalete ulaşması ve güvenli gıda tüketimiyle önlenebileceğini biliyoruz. Şebeke suyunun bir an önce tüm ilde sağlanmasına çalışılıyor. Düzenli analizlerle klorlama yapıyoruz. Analizlerde şu ana kadar ciddi bir sorun görülmedi. Çöp toplama ve yaygın kireçleme ve ilaçlama yapıyoruz. Haşere ve kemirgenlere karşı bu şekilde önlem alıyoruz.”