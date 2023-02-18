Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca’ya göre deprem bölgesinde salgın hastalık riski ‘şu anda’ yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde salgın hastalık riskinin ‘şu anda olmadığını’ söyledi.

deprem
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 39 bin 672’ye çıktı.


Depremin ilk gününden beri bölgeyi inceleyen halk sağlığı uzmanları, tuvalet, temiz su, hijyen sorunlarının salgın hastalığa yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Deprem bölgesini inceleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ‘mevcut yaşam koşullarının, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskini çok artırdığı‘nı duyurmuştu. Bu hastalıkların önlenebilmesi için hızla gereken önlemlerin alınması istenmişti.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Koca, şunları dedi: “Salgın hastalık riski yok. Şu anda yok. Ama bu dönemde bir salgın hastalık riski olmaması için önlemler alıyoruz. Şu anda bildirilen kolera, tifo gibi bir vakaya rastlanmadı. Salgın ve enfeksiyonun vatandaşlarımızın güvenli suya, hijyenik tuvalete ulaşması ve güvenli gıda tüketimiyle önlenebileceğini biliyoruz. Şebeke suyunun bir an önce tüm ilde sağlanmasına çalışılıyor. Düzenli analizlerle klorlama yapıyoruz. Analizlerde şu ana kadar ciddi bir sorun görülmedi. Çöp toplama ve yaygın kireçleme ve ilaçlama yapıyoruz. Haşere ve kemirgenlere karşı bu şekilde önlem alıyoruz.”

SON HABERLER

Dışişleri Bakanlığı’nda ‘rotasyon’

Dışişleri bakan yardımcılıklarına Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay getirildi. AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı atandı.

İmamoğlu: Kader savunması sorumluluktan kaçmaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün, canlı yayında depremle ilgili açıklama yaparken ağladı ve yaşananları kadere bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu buna tepki gösterdi.

Mülkün temeli çöktüğünde…

Eğer devlet kavramı ve tarihi üzerine iki satır çalıştıysanız, yaşama baktığınız yerden, devlet ile adalet arasında olduğu varsayılan ilişkinin şekli şemailini sorgularsınız.