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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca Didim’de doktora saldıran zanlının gözaltına alındığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime saldıran zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Yakalanarak gözaltına alındı! Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz.”


Serbest bırakılmasına tepki göstermişti

Koca, daha önceki Twitter paylaşımında “Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız” demişti.

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