Bakan Karaismailoğlu’na göre Adıyaman’da artık barınma problemi yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün itibarıyla Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Barınma problemi bugün için yoktur” dedi.

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Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi’nde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yle düzenlediği basın toplantısında, 13 gün boyunca çok hassas çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Adıyamanlılar, ilk günden beri yalnız bırakıldıklarını savunarak, yetkililere tepkilerini dile getiriyorlar. Çok sayıda kişi henüz çadırlara ulaşamadığını belirtirken, bakan Karaismailoğlu kentin artık böyle bir sorununun olmadığını savundu.

AA’nın haberine göre Karaismailoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bugün itibarıyla Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Enkazları kaldırmaya başlamıştık. Daha hızlı şekilde enkaz kaldırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Adıyaman’da barınma problemi bugün için yoktur. Kurulan ve boş olan çadırlar var, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarımızda boş olan kapasiteler var. İsteyen vatandaşlarımız, istediği şekilde barınma ihtiyacını karşılayabilmektedir.”

17 bin konteyneri yerleştirmek için altyapı planlarımızı ve yer seçimlerimizi tamamladık. Bir taraftan konteynerlerimiz Adıyaman’a gelmeye başladı. Aynı şekilde diğer illerimizde de yoğun bir çalışma var. Önümüzdeki bir ay içinde konteyner işleri ve altyapılarını tamamladıktan sonra, vatandaşları çadırdan alıp konteynere yerleştirdikten sonra, bir taraftan da yakın zamanda inşaatına başlayacağımız kalıcı konutlarla ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevcut binalarla ilgili hasar tespit ve binaların durumuyla ilgili raporlama yapıyor. Onlarda da çok yoğun bir çalışma var.”

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