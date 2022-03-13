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Yaramazlara biraz batar!

Bakan ‘En büyük yakalama’ dedi: Sınırda 1,2 ton metamfetamin bulundu


Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır kapısından Türkiye’ye girmek istene TIR’da arama yapıldı.


Araçta 1 ton 18 kilogram metamfetamin bulunurken, Doğubayazıt başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Uyuşturucunun bulunduğu TIR’ın sürücüsü gözaltına alındı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personelimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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