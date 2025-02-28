Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında konuşan Gelecek Partili il başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında konuşan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu görevden alındı.
Velioğlu’nun Bahçeli açıklaması sonrası gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürülmüştü. İl başkanı gözaltı iddialarını yalanlamıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Velioğlu’nun görevden alındığını duyurdu:
“MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir.”