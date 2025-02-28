Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında konuşan Gelecek Partili il başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında konuşan Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu görevden alındı.

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Velioğlu’nun Bahçeli açıklaması sonrası gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürülmüştü. İl başkanı gözaltı iddialarını yalanlamıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Velioğlu’nun görevden alındığını duyurdu:

“MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir.”