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Yaramazlara biraz batar!

Bahçelievler’de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Bahçelievler’de Hanife Demirci, boşanma aşamasında olduğu kocası Satı Mehmet Demirci tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Olay Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Hanife Demirci, 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci’yle boşanma aşamasındaydı ve iki aydır ayrı yaşıyordu.


DHA’nın aktardığına göre çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci’yle okulda buluştu. Çocukları bıraktıktan sonra Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı.

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Demirci polis ekipleri tarafından göz altına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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