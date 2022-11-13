Bahçeli: Bizim gözümüzde PKK neyse HDP, HDP neyse CHP aynısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur, bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır” dedi.

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AKP heyeti, ‘başörtüsüne anayasal güvence’ gerekçesiyle Meclis’e getirmeyi planladığı anayasa düzenlemesi için CHP, İYİ Parti ve MHP’nin yanısıra HDP’yi de ziyaret etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret etmesinin ‘son derece doğal ve doğru’ olduğunu söylerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görüşmeyi, “‘Açılımcılar kumpanyası’ yeniden seyircisiyle buluşuyor” diye eleştirmişti.

Elazığ’daki MHP mitinginde konuşan Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Hiç kimse HDP’yle ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse unutmamalıdır.

* Kılıçdaroğlu, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek, er meydanına çıkacak cesaret var mı ifade et.

* Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, boşuna heves etmesin. Çünkü cumhur ittifakı alayına birden göğüs germeye ve kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir.

* Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer ortaklarının dış güçlerden icazet beklentileri rezalettir, düpedüz teslimiyetçiliktir.