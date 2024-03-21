Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan 61 yaşında hayatını kaybetti.

Bahar Öztan.

Öztan üç defa yendiği kolon kanserine geçen yıl yeniden yakalanmıştı. Bugün kanserle mücadelesini kaybetti.

Öztan’ın ölüm haberini oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından duyurdu.

Usta oyuncu yarın ikindi namazına müteakip İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Bahar Öztan kimdir?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962’de İskenderun’da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı.

‘Gamzeli güzel’ olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.

Öztan, ‘Ortadirek Şaban’, ‘Doktor Civanım’, ‘Yıldızlar da Kayar’ ve ‘Aşk Kapıyı Çalınca’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.