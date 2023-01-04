Bahadır Özgür: Karadeniz gazı ve bir ailenin rüşvet skandalı

Dedik ya, enerji işleri karışıktır. Daima lobilerin, siyasi ilişkilerin, imtiyazlar için kurulan rüşvet ve yolsuzluk ağlarının, simsarların eksik olmadığı son derece kârlı bir alan. Türkiye, Mısır, Bulgaristan ve Çad gibi ülkeler dışında yatırımı görünmeyen bir şirketin, iktidarın geleceğimizi kurtardığını iddia ettiği gaz rezervine ortak olması düşündürücü elbette. İşin içinde kamunun olmasından dolayı denetimin, raporların, anlaşmaların, bilgilerin şeffaf olması lazım. Hele iktidarın söylediği gibi trilyon dolarlık bir zenginlikten bahsediyorsak…

Kimse hayrına yatırım yapmaz, malum. Son yıllarda enerji kaynaklarına yönelik hızlanan gelişmelerin pek çok sebebi var. Ama Trakya’daki gaz rezervini çıkarma hakkına sahip bir başka Kanadalı şirketin, “Niye Türkiye’deyiz?” başlıklı raporundan birkaç cümleyi mealen aktaralım yeter:

“Dışa bağımlık fazla. Vergiler düşük. 2017’de başkanlık referandumu kabul edildi. Sıkıntılı olan Maden Yasası değişti ve tahsis edilen arazi sınırı kaldırıldı.”

Bahadır Özgür’ün yazısı