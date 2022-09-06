Bahadır Özgür: Berat Albayrak’ın borsadaki has adamları

“İrfan kardeşimiz, taa 87’lerden beri tanıdığımız Milli Görüş’ün kökenlerinden gıdalanan, Ankara Siyasal’daki Hakyol organizasyonlarında birlikte yetiştiğimiz can kardeşimizdir… Davamıza sadakatini 30 yıldır bildiğimiz İrfan kardeşimizi paralelin de içinde olduğu bir kumpasa kurban etmememiz lazımdır. Sizin isminizi kullanıyorlar. İrfan kardeşimizin duruşu şöyledir: ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi neyse uyarız.’ Özel ilgini istirham ediyorum… Kardeşin Şenol.”

4 Şubat 2016 günü gönderilmiş bu içten mesaj, kamuoyunda ‘Berat Box’ olarak anılan, ‘hackerlar’ın internette yayınladığı Berat Albayrak’a ait maillerin arasında yer alıyordu. Sonraki günlerde gönderilen başka bir mesaja ise Necdet Kardan’ın CV’si eklenmişti.

O dönem daha çarpıcı konular gündemdeydi. Haliyle bu mesajlaşmalar pek dikkati çekmemişti. Ne var ki, borsadaki skandalları konuştuğumuz şu sıralar bu isimlerin ne derece önemli olduğunu anlıyoruz. “Kardeşin Şenol” imzasının sahibi Şenol Duman ve Necdet Kardan, bugün Borsa İstanbul’un genel müdür yardımcıları çünkü. Mesajdaki “İrfan kardeş” kim peki? Onun da nihai adresi, halka arzlardaki rüşvetin merkezi olduğu iddia edilen Next Level’a çıkıyor.

Bahadır Özgür’ün yazısı