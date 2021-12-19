Babacan’dan ‘HaddiniBilBabacan’ etiketine videolu yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter’daki #HaddiniBilBabacan etiketine videoyla yanıt verdi.
DEVA Partisi lideri, Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu gibi isimlerin açıklamalarının yer aldığı bir video paylaştı.
Babacan paylaşımında şunları kaydetti: “Hakaret edenleri halkımızın irfanına bırakıyorum. Had, sınır demektir. Bizim sınırımız hukuktur. Haddini aşanlar; kabile gibi tek kişinin keyfine bağlı, hukukun çiğnendiği, aile mensubiyetinin öne çıktığı yönetimi halkımıza dayatanlardır. #HaddiniBilBabacan diyenlere duyurulur.”