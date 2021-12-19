Babacan’dan ‘HaddiniBilBabacan’ etiketine videolu yanıt

TİP, derdinin, dört olan vekil sayısını 14’e çıkarmak olmadığını, seçimler aracılığıyla toplumsal muhalefetin direncini artırmaya ve ülkenin ‘ilerici birikimini’ meclise taşımaya çalışacağını, seçim ittifakını yalnızca ‘kurtuluş’ için değil, aynı zamanda ‘kuruluş’ için de elzem kabul ettiğini; halkın, ancak solun değerleri ve çabasıyla kendi sesine kavuşabileceğini ve önümüzdeki seçimlerin ‘birliktelik’ için gerekli fırsatları sunduğunu ilan ediyor.