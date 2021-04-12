Babacan: Erdoğan, o yurtlar şahsınızın değil

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, öğrenci yurtlarında kalacak öğrenciler için ‘cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkum olmamak’ şartının getirilmesini eleştirirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şöyle seslendi: “Erdoğan, o yurtlar sizin şahsınızın değil. O yurtlar tüm milletin.”

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayınlanan 9 Nisan tarihli Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde üniversitelilerin yurda kabulünde aranacak şartlar arasında, ‘cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından mahkûm olmama‘ da sayılmıştı.

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ANKA’nın haberine göre yurtların, ‘Erdoğan’a oy veren veya vermeyen herkesin vergisiyle yapıldığını’ vurgulayan DEVA lideri, “Tabi ki muhalif görüşlü gençler de o yurtlarda kalacak. Ve siz de buna tahammül etmekle mükellefsiniz” dedi.

Babacan şunları kaydetti: “Burada 18- 22 yaş arası üniversite öğrencilerinden bahsediyoruz. Hakaret dediklerinin çoğu da böyle ufak tefek eleştiriler. Gençlerimiz elbette cumhurbaşkanına muhalif olabilir? Ne var bunda? Herkes, bütün gençler sizi destekleyecek böyle bir şey yok. Üniversite kazanmış okul okuyacak ve bu yurtlar vergilerini ödeyen her bir vatandaşın parası ile yapılıyor. ‘Bu vergilerle yapılan yurtlara giremezsin’ diyor. Gençleri baskı ile ayrımcılıkla karşı karşıya bırakıyor. Kamu hizmetlerinden faydalanmasını engelliyor. Çünkü zihniyet şu, ‘Bu yurtlar benim yurtlarım.’“

‘Hazineye ve bütçeye bir ipotek koyma projesi’

Babacan, “Adını açık koymak lazım” dediği Kanal İstanbul projesi için, “Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti hazinesine ve bütçesine bir ipotek koyma projesidir” dedi.

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DEVA lideri şunları aktardı: “Hükümet bu projenin maliyeti ile ilgili henüz sağlıklı bir projeyi de paylaşmış değil. Ama bakıyoruz, sağda solda yapılan konuşmalardan, açıklanan raporlardan, fizibilitelerden şuradan buradan tahminler en az 20 milyar dolardan başlayıp belki de 60 milyar dolara kadar çıkacak bir maliyeti gösteriyor bize. Hangi rakam esas alınırsa alınsın, halkımızın altında yıllarca ezileceği ağır bir borç yükü geliyor.”