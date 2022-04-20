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Yaramazlara biraz batar!

Babacan Diyarbakır yolcusu


DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ‘DEVA Sofrası’ ziyaretleri kapsamında Diyarbakır’a gidecek.

Fotoğraf: AA

Babacan ve ekibi, ‘DEVA Sofrası’ adı verilen buluşma için 21 Nisan’da Diyarbakır’da olacak.


Akşam saatlerinde Diyarbakır Şeyh Said Medyanı’nda esnafı ziyaret edecek olan Babacan, iftarını da burada açacak.

Babacan daha sonra Sur ilçesindeki Ulu Cami’de namaz kılacak ve Kayapınar 75 Metre yolunda esnafı ziyaret edecek.

Ardından Park 75’te yurttaşlarla bir araya gelecek.

Babacan için planlanan bir medrese sahur programıysa iptal edildi.

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