Babacan Diyarbakır yolcusu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ‘DEVA Sofrası’ ziyaretleri kapsamında Diyarbakır’a gidecek.

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Babacan ve ekibi, ‘DEVA Sofrası’ adı verilen buluşma için 21 Nisan’da Diyarbakır’da olacak.

Akşam saatlerinde Diyarbakır Şeyh Said Medyanı’nda esnafı ziyaret edecek olan Babacan, iftarını da burada açacak.

Babacan daha sonra Sur ilçesindeki Ulu Cami’de namaz kılacak ve Kayapınar 75 Metre yolunda esnafı ziyaret edecek.

Ardından Park 75’te yurttaşlarla bir araya gelecek.

Babacan için planlanan bir medrese sahur programıysa iptal edildi.