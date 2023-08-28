Aziz Çelik: Memur zammında kurul hükümetin dediğini yapar

6 milyondan fazla kamu görevlisi (memur) ve onların emeklilerini kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Türkiye’nin en büyük toplu pazarlığı olan kamu görevlileri toplu sözleşmesinde son kararı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verecek. AKP tarafından 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ve 2012 yılında yapılan yasa değişikliği ile kamu görevlilerinin tümü için örtülü grev yasağı (zorunlu tahkim) getirildiği için kamu görevlileri toplu sözleşmesinde anlaşma sağlanamayınca son sözü çoğunluğu cumhurbaşkanı tarafından atanan Hakem Kurulu söylüyor.

(…)

Tek yetkili sendika haline getirilen Memur-Sen’in ciddi bir itirazı yok. Hakem Kurulu ise hükümetin sınırları dışına çıkamayacak. Bir kez daha hükümetin dediği olacak.

Aziz Çelik’in yazısı