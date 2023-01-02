Aziz Çelik: AKP iktidarının sona erdiği yıl olabilir

2022 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetlerinin 20. yılı. Kasım 2002’de genel seçimleri kazanan AKP 20 yıldır kesintisiz iktidarda. 20 yıl bir insan ömrü için hayli uzun bir dönem. Bir ülke için de pek uzun! AKP’nin 20 yılı 100 yıllık Cumhuriyet döneminin de beşte birini kapsıyor. 2023 bir yandan Cumhuriyet’in 100. yılı iken bir yandan da yıl ortasına yapılacak seçimlerde 20 yıllık AKP iktidarının sona erdiği yıl olabilir.

Bu dönem gerek siyasal açıdan gerekse iktisadi ve sosyal açından Türkiye’nin en tartışmalı, kritik ve otoriter dönemlerinden biri. AKP, 3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde 2001 ekonomik krizinin yarattığı toplumsal depremin etkisiyle ve 12 Eylül 1980 darbesi ürünü seçim mevzuatının en önemli unsuru olan antidemokratik yüzde 10 barajının sağladığı imkânla iktidar oldu. AKP yüzde 34 oyla TBMM’de yüzde 65 civarında oldukça asimetrik bir temsiliyete ulaştı ve hükümet kurdu. Daha sonraki seçimlerde oyunu artırsa da bu seçim AKP’nin iktidara yerleşmesi açısından kritik oldu. Milli iradeye rağmen bir azınlık iktidarı olarak başlayan AKP dönemi daha sonra bir çoğunluk iktidarı haline gelse de giderek kelimenin en bilir haliyle bir “tek parti” iktidarı oldu.

Aziz Çelik’in yazısı