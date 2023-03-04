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Yaramazlara biraz batar!

Aytunç Erkin: Taşlar yerine oturabilir

CHP ve diğer bileşenlerin de bu duruma hazırlıklı olduğu ve yola birlikte devam edecekleri konusunda görüş birliği içinde olduklarını öğrendim. Yani… CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun toplantıdan sonra üç sosyalist partinin lider kadrosunu araması, dün için randevu istemesi hazırlığın işaretiydi. Sol Parti ve TİP’le bugün görüşen Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la görüşeceği (TKP salı veya çarşamba için randevu verdi) öğrenildi. Bu da CHP’nin geniş yelpaze çalışmasının yansıması olarak değerlendirildi. Bir de buna HDP eklenirse Kılıçdaroğlu’nun dediği “Taşlar yerine oturabilir”.

Aytunç Erkin’in yazısı


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