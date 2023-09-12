Aytunç Erkin: Kılıçdaroğlu’nun sohbetlerinde kurduğu cümle bu!

“Uzlaşı adayıyla İstanbul il kongresine gitmek gerekiyor.” CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sohbetlerinde kurduğu cümle bu! İlçe kongrelerini tamamlayan CHP’de gözler 16 Eylül’den 15 Ekim’e kadar sürecek il kongrelerine çevrildi. Tabii ki 200’e yakın delegeyle kurultaya gidecek olan İstanbul çok önemli ve “değişimciler”le Genel Merkez arasında “savaş” burada sürüyor.

Önce isimlere bakalım: Değişim grubunda aday ismi olarak öne çıkan iki isim var: Cemal Canpolat ve Onursal Adıgüzel. Genel Merkez’deyse Mehmet Ali Yüksel, Selçuk Sarıyar ve Gürsel Tekin’in isimleri ön planda. Tabii bir not da şu: “Erdoğan Toprak’ın il kongresindeki tavrı belirleyici olacak” diyenler de var!

Aytunç Erkin’in yazısı