Aytunç Erkin: Kılıçdaroğlu sert konuşma hazırlığında

Bu cumartesi Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları ile yapacağı toplantı ve pazar günkü CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı çok daha anlamlı hale geldi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun pazar günü “değişimcilere” yönelik sert bir konuşma yapacağı, kılıçların açıktan çekileceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine “Her şeyin farkındayım ve PM’deki sunuş konuşmamda ne olduğunu herkes görecek. Kamuoyu önünde tartışmaya gerek yok” dediği bilgisine ulaştım.

SONUÇ: Artık “değişimciler” kim, herkes biliyor ve geri dönüşü olmayan bir yola girdiklerinin farkındalar. Burada Ekrem İmamoğlu’nun vereceği karar belirleyici olacak. Sonuçta siyaset, hızlıca karar verme ve hızlıca uygulamayı bekler!

Aytunç Erkin’in yazısı