Aytunç Erkin: Herkese ‘İltisaklı’ demek çok kolaylaştı

Çünkü… İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) “teröristler” tartışması devam ettiği için. Evet; bugün herkese iltisaklı, irtibatlı ya da kırsaldan/şehirden gelmiş “suçlu” demek çok kolaylaştı. Önceki gün Saraçhane’deydim. “Mücadeleden vazgeçmeyeceğim” mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir cümlesi dikkatimi çekti: “İçişleri Bakanı, Abdülmenaf Sevgin diye bir isimden bahsetti. Ona göre, o da İBB’deki teröristlerden biri. Aradık taradık, böyle bir çalışana rastlamadık.” Sonuçta devlet, olmayan birisini neden “terörist” diye açıklasın ki? Aklınız alır mı? Almaz.

Aytunç Erkin’in yazısı