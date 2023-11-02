Aytunç Erkin: Delegelerin yüzde 20’si hala arada duruyor

Son iki haftada “değişimciler” güç kazandı. Bunda değişimcilerin daha organize çalışmasının, ekonomik imkanlarının daha fazla olmasının rolü var. Ancak Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partili ilçe başkanları ile görüşmesi, partiyi kime devredeceği ile ilgili açıklamaları ve Ekrem İmamoğlu’nu divan başkanı olarak önermesi. Bu üç olay değişimcileri güçlendirdi.

Delegelerin yüzde 80’i kesin olarak kararını vermiş durumda. Yüzde 20 hâlâ arada duruyor. Kılıçdaroğlu son haftada il başkanları ile görüşerek, belediye başkanlarını marke ederek “yerel seçime kadar buradayım, hesabınızı ona göre yapın” mesajını güçlendirmeye çalışacak.

Aytunç Erkin’in yazısı