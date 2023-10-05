Aytunç Erkin: Cumhur İttifakı kanadında ne oluyor? 

Bu hafta sonu yani 7 Ekim’de AKP Kongresi yapılacak. Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) ciddi bir oranda değişeceği belirtiliyor. Yerel seçimler öncesinde AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın başında olduğu dar bir kadro yeni yol haritasını da Erdoğan’a sunacak. 14-28 Mayıs seçimlerinden çıkan sonuçların masaya yatırıldığı ve değerlendirildiği, hazırlanan raporların da “yeni kadroya ihtiyaç var” mesajı verdiği konuşulanlar arasında. Kongre sonrasında da AKP-MHP kurmayları yerel seçim için çalışmalarına hız verecek. Özellikle İstanbul ve Ankara’da çıkarılacak adaylar konusunda “fikir alış verişleri” yapıldığı biliniyor. Dün, “Erdoğan, Soylu ile iki saat görüştü” başlıklı yazımın ardından “Görüşmede neler konuşuldu?” sorusuna yanıt ararken şunu öğrendim: İki isim yerel seçim konusunda da konuşmuş. Süleyman Soylu’nun da kafasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı fikrinin olduğu iddialar arasında. Yine İstanbul’da konuşulan isimler dışında (Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Fahrettin Koca, Tevfik Göksu) Ahmet Misbah Demircan’ın da adaylık için “kulis” yaptığı gelen bilgiler arasında. Demircan’ın “Beyoğlu’nu yönettim İstanbul’u da yönetirim” iddiasında olduğunu öğrendim. Sonuçta; kasım ayından sonra siyaset kazanı iyice kaynayacak gibi…
SON HABERLER
Biden’ın saldırgan köpeği Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı
ABD Başkanı Joe Biden’ın Commander adlı ‘saldırgan’ köpeği 11 ısırma vakasından sonra Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı.
10 yılda 60 bin yaban hayvanı doğal yaşam alanına kavuşturuldu
Türkiye’de 10 yılda yaklaşık 60 bin hayvan sağlığına kavuşturularak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Benzine art arda indirimler: 6 Ekim’de yenisi bekleniyor
Benzinin litre fiyatına 2 lira 10 kuruş indirim geldi. 6 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere ikinci indirim in gelmesi bekleniyor.
Çıplak arama davası: Emniyet cevap verene kadar mahkeme tanık dinlemeyecek
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’nın Gezi eylemleri sırasında gözaltında çıplak aramaya maruz kalmasıyla ilgili üç polisin ‘işkence’ suçundan yargılandığı davanın yedinci duruşması bugün görüldü.
Bazıları köpek bazıları kedi sever, peki neden?
Kendinizi kedilere adadınız ama bunu neden yaptığınızdan tam olarak emin değil misiniz? Bunu açıklamaya yardımcı olan nitelikleri Guardian yazdı.