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Yaramazlara biraz batar!

Aytunç Erkin: Akşener’in işaret ettiği toplantı

İmamoğlu’yla ilgili “ahmak” kararı ve sonrasında da “terör” soruşturmasında AKP içindeki liberal-muhafazakar kanadın farklı konumlandığını ancak son sözün Erdoğan ve çekirdek kadrosu tarafından söylendiğini de ekleyelim.

Israrla söylediğim; CHP lideriyle İYİ Parti lideri arasında “iletişim” kanallarının yeniden tesis edilmesi gerekliliği. Çünkü… Medya üzerinden bu kadar çok mesaj, “umutsuzluk” pompalıyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in başbaşa bir görüşme yapması, açık açık konuşması önemli! İktidar mı? Onların kararı belli ve mesajlarını açık açık veriyorlar!


Aytunç Erkin’in yazısı

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