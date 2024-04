Ayşenur Arslan: Bu son fasılda Bahçeli’den unutulmayacak bir performans bekliyorum

Eğer;

* “Gezi mahpusları.. Başta Selahattin Demirtaş kumpas mağdurları.. Cezaevinde ölüme terk edilen emekli generaller özgürlüklerine kavuşacaksa..”

* Erdoğan’ın elleri gazetecilerin yakasını bırakacak.. Ve gazeteciler Anayasa’nın tanıdığı haklarla mesleklerini yapabilecekse..

* “Kamunun kaynakları, zaten şeyhleri ölünce birbirine düşen tarikat tüccarlarının elinden kurtarılacaksa..”

* Kayyum belası yeniden hortlatılmayacaksa..

Müzakereye evet!

Mücadeleye gelince.. Özgür Özel her an ve her alanda sizi / bizleri yanında bulmalı.

Erdoğan da Bahçeli de siyasi ömrünü tamamlamış iki isim. Hani kaçarken vurulup ölen ama yere düşene kadar öldüğünü fark etmeyen okapiler gibi, racon kesiyorlar. İktidarda kalabilmek için plan üstüne plan yapıyorlar.

Ama yok!

Artık teker teker.. Ya da elele tutuşup birlikte.. Sahneden inecekler. Yakındır!

Ben bu son fasılda Bahçeli’den unutulmayacak bir performans bekliyorum.

Ecevit hükümetini yıkarken.. Erdoğan’ın iktidara giden yolunu açarken.. Ve yüzde 50 + 1 sistemiyle Erdoğan’ı kendisine mecbur bırakmak adına Türkiye’yi ateşe düşüren Bahçeli..

Erdoğan’ın sonu da onun elinden mi olacak! Türkiye için bir yerlerde hazırlanan -ya da gerçekleşmesi umulan- oyunda son hamleler onunla mı gelecek!

Eklemeden olmaz; İmamoğlu’nun, dünyanın pek çok “güç merkezinde” ilgiyle ve yer yer destekle izlenen yürüyüşü bakalım neye evrilecek!

Ayşenur Arslan’ın yazısı