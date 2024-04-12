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Yaramazlara biraz batar!

Ayşenur Arslan: Birileri Bahçeli’ye haber versin, 1 Nisan günü ortaya çıkan tablo şaka değildi!

Açın Google’ı, Optimar yazın. Önünüze çıkacak neredeyse tüm notlar “AKP’ye yakınlığıyla bilinen anket şirketi..” diye başlıyor olacak.

İşte o şirketin son anketi, başta Saray, AKP cephesinde ciddi bir sarsıntıya yol açtı.


Bunda şaşıracak bir şey yok elbette. Ne var ki sonuçlar, Erdoğan’ın en güvendiği kalemlerden birinin, Abdülkadir Selvi’nin köşesinde sansürsüz yayınlanınca.. Buna şaşırmamak elde değildi doğrusu.

Görmeyenler için özetleyeyim:

* “Türkiye’nin en önemli sorunu olarak, vatandaş yüzde 60.6 oranında “ekonomi” dedi.”

* İkinci sırada sadece yüzde 6.1 oranıyla Suriyeliler ve düzensiz göçmenler yer aldı.

* “En kritik başlık: “Ekonomide sorunu kim çözer” sorusuna ankete katılanların yüzde 24.3’ü CHP dedi. AKP diyenler yüzde 20.2’de kaldı.”

* Kayyum sorusuna verilen yanıt da çok dikkat çekici: Yüzde 53.7 oranında seçmen “belediyelerde kayyuma hayır” dedi.

* “Buna yakın bir oran, seçim sonuçlarına dair memnuniyet sorusunda da görüldü. Ankete katılanların yüzde 53’ü “seçim sonucundan çok memnun ve memnun olduğunu” söyledi.”

Saray’a yakın -sayıları giderek azalan- bazı kalemler 31 Mart sonucunu hala “yerel” görmekte ısrar ediyor. Erdoğan’ın konuyla ilgisi olmadığını savunuyor.

İyi de, “EKONOMİDE SORUNU CHP ÇÖZER” yanıtını ne yapacağız?

Erdoğan’ın bir vakitler Baykal için ağzını doldura doldura söylediği gibi “GENEL BUNLAR GENEL..”

Ayşenur Arslan’ın yazısı

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