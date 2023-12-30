Ayşenur Arslan: Bir maçın oynanmaması bayram sevinci yaşattı

Milyonlar Atatürk’e sahip çıkmak için kenetlendi. Stadyumlarda, tribünlerde duymaya alışık olduğumuz “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları önce İstanbul caddelerinde, sonra başka kentlerde yankılandı.

Söylemeye gerek yok herhalde, sosyal medya da adeta çıldırdı.

Öylesine hasret kalmışız ki, bir maçın oynanmaması bayram sevinci yaşattı.

Ne diyeceğini şaşıran atv – a Spor yorumcuları ve Sabah’ın keskin kalemi Haşmet Babaoğlu dışında!!

“28 Şubat havaları” tespiti yaptı Haşmet. Anlaşılan ona göre FB ve GS darbeciydi!

Haşmet’i 1985’ten, Nokta günlerinden tanırım. Pek havalıydı o zamanlar da..

Ama bir gün, galiba pasaport fotoğrafı çektirmek için, sakalını kestiğinde hava dönüverdi.

Ercan Arıklı da, her zamanki gibi aklından geçeni dışa vuruverdi:

“Ben seni boşuna kıskanmışım yahu! Meğer sen bayağı çirkinmişsin..”

Öyledir! Kimin gerçekte çirkin olduğunu bazen çok geç anlarsın.

Bazıları da, Reis’in özel talimatı ile Riyad’a alınan Süper Kupa maçının başına gelenleri anlayamaz.

Kimisi ‘futbol krizi‘ diye yorumlar.

Kimisi konuyu 28 Şubat’a bağlar.

Aslında bana göre daha çok Gezi ruhu denebilir dünkü hava için.

Kadıköy’de, Beşiktaş’ta bayrakları asıp “Ata’nın ruhuna kadeh kaldıranlar” öyle dedirtiyor.

Ayşenur Arslan’ın yazısı