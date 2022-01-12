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Yaramazlara biraz batar!

Ayşen Uysal: Ne de olsa Osmanlı’dan bu yana süren bir gelenektir sultanın eteğini öpmek!

Suça ortak olanlar sadece rektörler değildi elbet, dekanlar, bölüm başkanları, disiplin soruşturması komisyonu üyeleri, geride kalan derslerimize ve danışmanlık yaptığımız öğrencilerimize üşüşüp bizlere sırtını dönen meslektaşlar(!), ihbarcı komşular, öğrenciler, birtakım vekiller/siyasiler, iktidarın borazanı gazeteler/gazeteciler… Liste çok uzun. Ne de olsa Osmanlı’dan bu yana süren bir gelenektir sultanın eteğini öpmek! Yerli ve milli politikalarla yönetilen ülkede geleneklere sahip çıkmak da bu kimselerin en büyük vatandaşlık göreviydi nitekim.

Ayşen Uysal’ın yazısı


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