Ayşen Uysal: Ne de olsa Osmanlı’dan bu yana süren bir gelenektir sultanın eteğini öpmek!

Suça ortak olanlar sadece rektörler değildi elbet, dekanlar, bölüm başkanları, disiplin soruşturması komisyonu üyeleri, geride kalan derslerimize ve danışmanlık yaptığımız öğrencilerimize üşüşüp bizlere sırtını dönen meslektaşlar(!), ihbarcı komşular, öğrenciler, birtakım vekiller/siyasiler, iktidarın borazanı gazeteler/gazeteciler… Liste çok uzun. Ne de olsa Osmanlı’dan bu yana süren bir gelenektir sultanın eteğini öpmek! Yerli ve milli politikalarla yönetilen ülkede geleneklere sahip çıkmak da bu kimselerin en büyük vatandaşlık göreviydi nitekim.
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Aile, idare ve tarikat dişlisinde öğütülen genç insanlar…
1980’lerin sonundan itibaren, özellikle 90’lar ve 2000’lerde pıtrak gibi çoğaldı tarikat yurtları ve evleri. Tarikat yurdu ve evi, yaşamın her alanında geçerli olacak bir kartvizitti gençler için. İş bulma, eş bulma, kadro/yükselme vs. Gariban çocuk sırtını dayayacak bir yer arıyor, ailesi yoksul, bir kısmı yoksul olmasa da çocuğu dindar muhitte olsun istiyor, ah bir bakmışsınız ailenizin tarikatı yanı başınızda…
‘Sıla’ya darp’ davasında Ahmet Kural’a verilen 16 aylık hapis cezası kesinleşti
İstinaf mahkemesi, oyuncu Ahmet Kural hakkında, şarkıcı Sıla Gençoğlu’na karşı ‘hakaret, tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından yeniden yerel mahkemece yargılandığı davada verilen bir yıl dört ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.
İTÜ’de Danıştay’a rağmen kişiye özel ilanlar: ‘Kadrolaşıyorlar’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Prof.Dr.İsmail Koyuncu’yu rektör olarak atadığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) akademisyen alımları için kişiye özel ilanlar açıldı. Üniversitedeki akademisyenler ve öğrenciler bunu ‘kadrolaşma’ olarak yorumluyor.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Tarikat, cemaat okul ve yurtları kamulaştırılmalıdır
Cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara’yı anan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, tüm tarikat, cemaat okul ve yurtlarının kamulaştırılması gerektiğini söyledi.
Enes Kara’yı anan İmamoğlu: Hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek
Cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara’yı anan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gençlerimize daha çok destek olacağız, hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek” dedi.