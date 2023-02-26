Ayşen Şahin: Uzaktan bir iki tur koli gönderdik diye ihtiyaç bitmiyor

Uzaktan bir iki tur koli gönderdik diye ihtiyaç bitmiyor, su yok, çamaşır ihtiyacı her gün geçerli, gıda, temiz su, hijyen malzemesi her güne lazım. Binlercesinin tüketilmesi bir saati bulmuyor.

İBB başta olmak üzere yardım toplama merkezlerine insan gücü lazım.

Kampanyaların duyurulur olması için görsel tasarım lazım, video kurguları lazım.

İhtiyaç listesini bir yerden bir yere gönderince iş yapmış sayılmıyor, boş bir vicdani rahatlama o kadar. O listeleri takip etmek, telefonla teyitlemek, doğru kurumlarla buluşturmak ve fikr-i takip lazım.

Siz bakmayı bırakınca oradaki savaştan beter durum geçmiş gitmiş sayılmıyor.

Herkesin bir işin ucundan tutması lazım. Yüz binlerce insan bu şekilde çalışıyorken, kendi dünyanıza televizyon açmamak gibi basit bir eylemle dönmüş ve kadraja çok güzel gülmüş olmanız da onlara iyi gelmiyor.

Bu iktidar senelerdir yurttaşın haklarına üstenci baktı, sadaka gördü haklarımızı, kendi yarattığı yoksulluğa hayır hasenat diliyle yaklaştı. Yurttaşın görevi her koşulda devletle eş anlamlı kullandıkları iktidarlarının yanında olmak ve sürekli bir sebat çıtasına yükseltildi.

Bizler hayır hasenat yapmıyoruz. Biz eşit yurttaşlık bilinciyle dayanışıyoruz.

Ayşen Şahin’in yazısı