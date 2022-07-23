Ayşe Özek Karasu:  Zenginler et ve biyoyakıt açlığını bırakmalı

Batılı siyaset Putin’i dünyadaki gıda krizini şantaj aracı olarak kullanmakla suçluyor. Olabilir.

Gıda fiyatlarının artmasıyla dünyada açlık çeken insan sayısı 825 milyona yükseldi, ancak bunun tek sebebi Rusya’nın savaşı değil. Zenginlerin de dahli büyük. Dünyanın doyması için öncelikle gelişmiş ülkelerin tahılın önemli bölümünü hayvan yemi olarak kullanmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Yani yoğun et tüketimi içeren beslenme alışkanlıkları değişmek zorunda.

Motorlu araçlarını beslemek için buğdayı ve şeker pancarını, mısırı ve arpayı biyoyakıta dönüştürme furyası da hız kesmek zorunda. Bu alternatif enerji kaynağı iklim krizine karşı faydalı mı? Evet. Ama öncelikle insanların doyması lazım. İklim değişikliğini durdurmanın başka yolları da var; mesela et tüketimini kısmak gibi!

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı