Ayının saldırısına uğradı, bir hafta mahsur kaldı: Tesadüfen kurtarıldı

ABD’de sahil güvenlik ekipleri, Alaska eyaletinde bir ayının saldırısına uğrayan ve sonrasında bir hafta boyunca mahsur kaldığı yerden kurtulmaya çalışan adamı kurtardı.

Alaska, uzmanlar tarafından ‘Ayı ülkesi’ olarak tanımlanıyor.

Bilim insanlarını Alaska’daki bir bölgeye götürmek için havalanan helikopterin, çatıdaki acil yardım çağrısını fark ederek karnından ve bacağından yaralı adamı kurtardığı bildirildi. Ekiplerin tesadüfen bulduğu adam beyaz bayrak sallayarak kulübeden dışarı çıktı.

Yaralı adam, ekiplere bir ayı tarafından saldırıya uğradığını ve kampına geri dönmeyi başardıktan sonra da günlerce uyumadığını söyledi. Kaldığı barakanın kapısı da kırılmıştı.

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Binbaşı Jared Carbajal, “Ayının onu nehre sürüklediğini anlaşılıyor. Yaralı kişi, ayının her gece gelip durduğunu ve bu yüzden birkaç gündür uyuyamadığını söyledi” dedi.

Adı açıklanmayan adamın 60’lı yaşlarının başında olduğu ve ‘ayı sebebiyle planladığından uzun süren’ gezisi sırasında arkadaşlarının onu merak edip aramaya başladıkları belirtildi.