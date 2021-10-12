Aydın’da sağanak ve fırtına: Cami minarelerinin külahları uçtu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aniden bastıran sağanakla birlikte etkili olan fırtına, minarelerin külahını ve ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.

Fotoğraflar: DHA

Kent merkezi ve bazı ilçelerinde, saat 15:00 sıralarında aniden başlayan sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına İsabeyli Mahallesi’nde ağaçları kökünden söküp devirdi.

Galericiler sitesinde ise bir oto galerinin çatısının çökmesine neden oldu. Çöken çatı otomobillerin üzerine düştü, galeride ve araçlarda büyük çapta maddi zarar oluştu.

Nazilli’deki 36 yıllık Garaj Camisi’nin her iki minaresinin fırtına nedeniyle külahları yerinden sökülüp düştü. Bir minarenin külahı o sırada cami önünde seyyar satıcılık yapan Mehmet İşçen’in otomobilinin üzerine düşüp, maddi hasara yol açtı.

Ölümden son anda kurtulan İşçen şunları söyledi: “Bir anda yağmur yağdı, ben de o sırada tezgahtaki malımı topluyordum. Malı arabaya koydum, kasaları koyarken, minarenin uçan parçaları üzerime geldi. Canımı kurtarmak için arkaya kaçtım. 26 yıldan beri burada pantolon satıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadım.”