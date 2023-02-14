Ayça Söylemez: Önceden bildiğimiz ölümleri beklemeye devam ediyoruz

Başımız sağolsun. Sözün anlamsız kaldığı büyük bir felaketin içindeyiz. Bugün yazacaklarım belki şimdi anlamsız, yersiz görünebilir ama hem sorumluları sorumlu tutmak hem de tarihe not düşmek adına yine de yazacağım.

Çünkü yine, önceden olacağını bildiğimiz bir katliamı izliyoruz, “Önceden Bildirilen Bir Ölüm Tarihi*”ndeyiz.

Çünkü uzmanların “Ben demiştim” dediği o durumdayız.

Hem de sadece “muhalif” denen yayın organlarında değil, havuz medyasından bile okuduk bu değerlendirme ve uyarıları.

Maraş’tan geçen fay ve bölgedeki depremle ilgili çok fazla uyarı vardı, ben en yeni tarihlileri seçtim. Bu açıklama ve raporlarda, başka fay hatları ve kentlerle ilgili uyarılar da yer alıyor, onlar da kale alınmıyor. Önceden bildiğimiz ölümleri beklemeye devam ediyoruz.

Ayça Söylemez’in yazısı