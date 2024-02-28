Avrupalı medya kuruluşlarından Google’a 2,1 milyar avroluk ‘reklam’ davası

Avrupa’da 30’dan fazla medya kuruluşu, reklam teknolojisinde hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Google’a dava açtı.

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Avrupa merkezli hukuk büroları Geradin Partners ve Stek tarafından paylaşılan açıklamada, 17 ülkeden 30’dan fazla Avrupalı medya kuruluşunun Google’a karşı yasal işlem başlattığı bildirildi.

AA’nın haberine göre davanın Hollanda’nın Amsterdam Bölge Mahkemesinde açıldığı belirtilen açıklamada, Google’ın reklam teknolojisi uygulamalarının rekabete aykırı olduğu savunuldu.

Bu nedenler yaklaşık 2,1 milyar avro tutarında tazminat talebinde bulunuldu.

Fransız rekabet kurumunun 2021’de Google’ın reklam teknolojisindeki hakim konumunu kötüye kullandığını tespit ettiği anımsatılan açıklamada, Avrupa Komisyonunun da 2023’te aynı konuya ilişkin bir itiraz beyanı yayımladığı kaydedildi.

Açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

“Google hakim konumunu kötüye kullanmasaydı, medya şirketleri reklamlardan önemli ölçüde daha yüksek gelir elde edecek ve reklam teknolojisi hizmetleri için daha düşük ücretler ödeyecekti.”