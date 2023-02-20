Avrupa’dan deprem bölgeleri için uyarı: Bulaşıcı hastalıklar yayılabilir

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), deprem bölgelerinde bulaşıcı hastalıkların yayılabileceğini kaydetti.

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6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156’ya çıktı.

Depremin ilk gününden beri bölgeyi inceleyen halk sağlığı uzmanları, tuvalet, temiz su, hijyen sorunlarının salgın hastalığa yol açabileceği konusunda uyarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir su çiçeği vakasının saptandığını ve akut bağırsak enfeksiyonlarında artış olduğunu söylemişti.

DW Türkçe’nin haberine göre benzer bir salgın uyarısı da ECDC’den geldi.

Kuruluş, depremin yarattığı acil sağlık hizmetleri ihtiyacının yanı sıra, sekteye uğrayan tedavi süreçleri ve travmanın önümüzdeki iki ila dört haftayı bulaşıcı hastalıkların yayılma potansiyeli açısından kritik hale getirdiğini ifade etti.

ECDC, bu doğrultuda özellikle gıdalar ve su yoluyla yayılabilecek hastalıkların yanı sıra, solunum yolu enfeksiyonları ve aşıyla önlenebilecek bulaşıcı hastalık potansiyeline de dikkat çekti.

ECDC, Suriye’nin kuzeybatısında halihazırda gözlenen kolera vakalarını da hatırlatarak deprem bölgesinde bu hastalığın önümüzdeki haftalarda daha sık görülebileceği endişesini paylaştı.