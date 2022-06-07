Avrupa’da üretilen araçlara alkolmetre takma zorunluluğu getiriliyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde temmuz ayından itibaren üretilecek tüm araçlarda, aracı bloke etme teknolojisine sahip alkolmetre gibi, araç güvenliğini en üst düzeye çıkaran bir dizi elektronik sistem kullanma zorunluluğu getiriliyor.

Fotoğraf: brusseltimes.com

Avrupa Parlamentosu’nun aldığı kararlar doğrultusunda, 2050’ye kadar AB ülkelerinde trafik kazalarında ölümleri sıfıra indirme hedefi kapsamında bazı önlemler hayata geçiriliyor.

Yeni teknolojilerde aracı bloke etme sistemine sahip alkolmetre kullanımı öne çıksa da ayrıca acil fren destekleme sistemi, arka koltuk emniyet kemeri uyarısı, akıllı hız sabitleyici, çapraz trafik algılamalı arka kamera, istem dışı veya yorgunluktan şerit değişikliğine karşı uyarıcı sistemler de üretimde zorunlu olacak.

‘Alcolock’ olarak adlandırılan sistemle, sürücünün aracını çalıştırmadan önce alkolmetreye üfleyerek kandaki alkol seviyesini ölçtürmek zorunda olacak, 25 saniye içinde gelecek sonuçta alkol oranının izin verilenin üzerinde çıkması halinde sistem motorun çalışmasına izin vermeyecek.

Veri merkezi olacak ‘Alcolock’ cihazında sahtekarlığı önlemek için parmak izi tanıma, yüz algılama veya dijital fotoğraf teknolojileri kullanılacak.