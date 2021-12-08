Avrupa Ligi gruplarında perde kapanıyor: G.Saray liderlik, F.Bahçe prestij maçında

Avrupa Ligi’nde grup maçları yarın oynanacak 16 karşılaşma ile sona erecek. Grubunda üçüncü sırasında bulunan Fenerbahçe, son maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u ağırlayacak. Grubunun zirvesinde yer alan Galatasaray ise İtalyan ekibi Lazio’ya konuk olacak.

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Galatasaray’ın Roma Olimpiyat Stadı’nda 23:00’te başlayacak maçını İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Grubunda çıktığı beş maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği sekiz puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul’da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray, rakibi karşısında yarın puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.

Galatasaray’da Covid-19 testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak.

Galatasaray’da yaşadığı mide bağırsak sistemi sorunu nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören teknik direktör Fatih Terim’in durumu bugün netleşecek. Hastaneden dün akşam taburcu edilen tecrübeli teknik adamın, Lazio maçının kafilesinde yer alıp almayacağına sağlık heyetiyle yapılacak görüşmelerin ardından karar verilecek.

Fenerbahçe’nin vedası kesinleşti

Fenerbahçe’nin Ülker Stadı’nda oynanacağı karşılaşma, saat 20:45’te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic’in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformunda canlı yayımlanacak.

Grupta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, beş puanla üçüncü sırada yer alıyor. D Grubu’nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın yarın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya’daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi’ne galibiyetle veda etmek istiyor.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA’ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

Avrupa Ligi’nde 6. hafta maçları

Yarın

20.45 Sparta Prag (Çekya) – Brondby (Danimarka)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) – Rangers (İskoçya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) – PSV (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya) – Monaco (Fransa)

20.45 Legia Varşova (Polonya) – Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Napoli (İtalya) – Leicester City (İngiltere)

20.45 Antwerp (Belçika) – Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Fenerbahçe – Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) – Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.00 Lazio (İtalya) – Galatasaray

23.00 West Ham United (İngiltere) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan – Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) – Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) – Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya) – Real Betis (İspanya)

23.00 Genk (Belçika) – Rapid Wien (Avusturya)