Avro bölgesinde enflasyon yüzde 10,6

Avro bölgesi tüketici fiyatları ekimde önceki yıla göre yüzde 10,6 ile beklentilerin altında arttı.

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Reuters anketine katılan ekonomistler avro bölgesinde tüketici fiyatlarının yüzde 10,7 artacağını öngörüyorlardı.

Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre enflasyon ekimde bir önceki aya göreyse yüzde 1,5 arttı.

Avro bölgesinde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre yüzde 6,4 ile beklentilere paralel olarak arttı.

Çekirdek enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.