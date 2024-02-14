Avro Bölgesi ekonomisi resesyondan kurtuldu

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın açıkladığı verilere göre Avro Bölgesi ekonomisi 2023’ün dördüncü çeyreğinde sabit kalarak üst üste iki çeyrek küçülme anlamına gelen resesyona girmemiş oldu.

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Eurostat’ın verilerine göre Avro Bölgesi bir önceki çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Euronews Türkçe’nin aktardığına göre 2023’ün tamamındaysa yüzde 0,1 gibi önemsenemeyecek bir oranda büyüdü.

Barclays’in analizine göre zayıf performans, özellikle yatırımlardan kaynaklı iç talepteki azalmadan kaynaklanıyor.

Yatırım bankası, resesyona girmesi beklenen Fransa’nın sabit kalmasının olumlu bir sürpriz olduğunu, bloğun üçüncü ve dördüncü büyük ekonomileri olan İtalya ve İspanya’nınsa sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,6 büyüme ile dayanıklılık gösterdiğini vurguladı.

Bu arada Almanya’nın performansı düşmeye devam etti ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) çeyrek bazda yüzde 0,3, yıllık bazdaysa yüzde 0,2 oranında küçüldü.

Eurostat’ın ön tahminlerine göre, istihdam edilen kişi sayısı 2023’ün dördüncü çeyreğinde hem Avro Bölgesi’nde hem de AB’de önceki üç aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Bu da Euro Bölgesi’nde 169,3 milyon kişinin iş sahibi olduğu anlamına geliyor.

İstihdam da geçen yılın son üç ayına kıyasla Avro Bölgesi’nde yüzde 1,3, AB’de ise yüzde 1,2 oranında arttı.