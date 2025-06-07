Attila Aşut: Erdoğan'ın dokunulmazlığı arttıkça söylemleri de ağırlaşmaya başladı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Erdoğan’ın çeşitli nesnelere / olgulara / eylemlere yakıştırdığı ilginç sözlerden oluşan bir seçkiyi bu çalışmayla siyaset literatürüne armağan etmek istiyordum. Ama yıllar içinde Erdoğan’ın dokunulmazlığı arttıkça söylemleri de ağırlaşmaya başladı. Dokunan yanıyordu artık! Söylemlerin düzeyi “çamur”, “çukur”, “sürtük” gibi sövgü ve aşağılama boyutuna varınca tehlikeli sularda yol almaya çalıştığımı anladım ve bu işten vazgeçtim.

Erdoğan’ın herkese böyle hitap etme özgürlüğü var. Ama kendisine yönelik en küçük bir eleştiri bile “Cumhurbaşkanına hakaret” sayılarak kovuşturmaya uğruyor. Cezaevlerinde bu nedenle yatan çok sayıda insan var. Açılan davaların sayısı ise rekor düzeyde. Veri Haber’e göre, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin görev süreleri içinde açtıkları dava sayıları şöyle:

• Süleyman Demirel – 158 dava

• Ahmet Necdet Sezer – 163 dava

• Turgut Özal – 202 dava

• Kenan Evren – 340 dava

• Abdullah Gül – 848 dava

• Recep Tayyip Erdoğan – 53 bin 060

Attila Aşut’un yazısı