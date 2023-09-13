Atılım Murat: Yıl sonu için, politika faizinde ortalama yüzde 35 seviyesi konuşuluyor 

Mehmet Şimşek, göreve geldikten sonra ilk röportajını verdi. Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Programın (OVP) detaylarını bir bakıma bu mülakatta öğrendik. Şimşek açık biçimde, kredi musluklarının kapatılacağını söyledi.

Son haftalarda sıkça tartışılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda, piyasaları etkilememek adına, Şimşek renk vermedi. KKM’den bir çıkış planının olduğu görülüyor. Tabii bu kademe kademe olacaktır. Başka türlüsü düşünülemez. Çünkü buradaki rakam çok büyük.

Merkez’in geçen ayki 750 baz puanlık faiz artışından sonra, piyasanın tahmini yükseldi. Yıl sonu için, politika faizinde ortalama yüzde 35 seviyesi konuşuluyor. Şimşek faiz konusuna girmedi. PPK, önümüzdeki haftaki toplantısında piyasa öngörüsünü karşılamalıdır. Yabancı kurumlardan uygulanan politikaya bu kadar destek varken, beklenti yönetimi çerçevesinde, hayal kırıklığı yaratılmamalıdır.

Atılım Murat’ın yazısı