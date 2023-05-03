Atılım Murat: Dolar kurunun hızla artmasına izin verilemez

Kredi artışı hızı sertçe düşmeden enflasyon inmez. Yerel seçimler öncesinde de kredi kanalları kapatılmaz. Enflasyonu direkt etkileyen dolar kuruyla ilgili dedikodu kazanı da kaynıyor. Otuzlu, kırklı seviyeler havada uçuşuyor. Kur belli bir oranda yükselebilir. Ancak şu enflasyonist ortamda, dolar kurunun hızla artmasına izin verilemez. Pusulayı şaşırırız.

Bu analize, deprem nedeniyle artacak bütçe açığının enflasyonist etkisini dâhil etmiyorum. Memura, işçiye, emekliye mecburen yapılacak maaş ayarlamalarının tüketim üzerinden enflasyona katkısından da bahsetmiyorum. Özetle, enflasyon düşmez.

Atılım Murat’ın yazısı