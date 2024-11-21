Ateş ailesine saldırının azmettiricisi ev hapsinde eşini öldürdü

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e duruşma sırasında saldıran kişiyi azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsi sırasında eşini ve tartıştığı bir kişiyi öldürdü.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Ankara’da ev hapsi cezası olan Servet Bozkurt, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Elif Bozkurt’u bıçaklayarak öldürdü.

Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi’ndeki olayda Bozkurt’un daha sonra arkadaşı Hasan Ş’nin işlettiği tekel büfesine para almak için gittiği, burada tartıştığı Hasan Ş’yi de bıçaklayarak öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Bozkurt, elektronik kelepçeyle ev hapsine çarptırılmıştı

Servet Bozkurt, Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e, Sincan Cezaevi’ndeki duruşma sırasında saldıran Mertcan Kılıç’ı azmettirdiği gerekçesiyle elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası almıştı.

Bozkurt’un elektronik kelepçesini kırarak çıkardığı belirlendi. Ayrıca öldürdüğü eşiyle aynı evde yaşadığı, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve boşanma aşamasında oldukları iddia edildi.

Öldürülen Elif Bozkurt ile Hasan Ş’nin cenazeleri, ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Saldırgan Bozkurt’un yakalanması için çalışmalar sürüyor.